З попкорном та на великому екрані

Одна з найулюбленіших розваг українців знову доступна. Кінотеатри відучора почали відновлювати роботу. Для глядачів умови майже не змінилися. Хіба що дивитися фільм доведеться у масці, а сидіння займати через одне. А от працівникам закладів роботи додалося. Тож який він карантинний кіносенс — дивіться.

Кіномани, радіємо! Подивитися улюблену стрічку на великому екрані знову можна. Сеанси йдуть лише другий день, тож відвідувачам випадає унікальна можливість — бути ледь не єдиними глядачами в залі.

Поки що свою роботу відновили великі кінотеатри, здебільшого ті, що у торговельних центрах. Поступово до них приєднуватимуться й менші заклади. Проте розраховувати на кіноновинки найближчим часом не доведеться.

Дійсно, кінозали поки майже порожні. Проте глядачів, які приходять, зустрічають повним комплектом послуг. Тобто похрумтіти попкорном під улюблений фільм таки вдасться.

Ще одне обмеження — кількість відвідувачів у залах. Зайнятими мають бути тільки половина сидінь. Напливу глядачів очікують вихідними, а поки що дотримуватися дистанції зовсім не складно.

Найголовніша вимога до глядачів — бути у масках, навіть під час сеансу. Більша відповідальність лягає на співробітників кінотеатрів.

Чи дотримуються заклади протиепідемічних норм, контролюватимуть фахівці Держпродспоживслужби. Усі кінотеатри обіцяють перевіряти під час рейдів.

“З учора ми вже почали моніторинг таких місць. У разі, якщо в кінотеатрі виявлені порушення, ми пропонуємо суб’єкту господарювання негайно їх усунути, не допускати відвідувачів, поки не будуть усунені ці порушення.”

Відвідувачів же просять утриматися від походів у кіно, якщо вони відчувають недомагання та будь-які симптоми респіраторних захворювань.