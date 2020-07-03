Звузити проїжджу частину

Й таким чином зробити паркувальні кишені прямо на дорозі. Таку ідею для вулиці Січових Стрільців запропонували активісти на розгляд керівництву КП “Міськавтопарк“. Мета — розширити тротуар для пішоходів. Таким чином зменшиться й кількість паркомісць — зі 140 до 70. Усі вони, як і раніше, будуть платні. Як до таких змін ставляться водії та чи узгодили цей проєкт у міськраді — дізнавались наші журналісти.

Зменшити кожну зі смуг на метр та замінити класичне паркування “ялинкою” на паралельне. Дніпровські активісти назвали цей проєкт “впорядкуванням простору на вулиці Січових Стрільців”. Мовляв, нова концепція дозволить збалансувати розмір дороги та тротуару.

Та от думки містян щодо таких нововведень не надто оптимістичні. Водії навпаки — вбачають у новій концепції ускладнення руху.

Цей проєкт поки що лише на папері. Однак у Міськавтопарку його вже ухвалили. Наразі вирішуються юридичні питання стосовно майбутнього перепланування вулиці. Також комунальники наголошують — це не означає, що концепція буде саме такою, як на схемах. Мовляв, готові вислухати будь-які заперечення або пропозиції.

Також чиновники повідомили, наразі у місті вже облаштовано шістдесят офіційних безкоштовних паркувань. Це — понад дві тисячі місць. Кількість платних паркомісць на території Дніпра вже досягла трьох з половиною тисяч.