Апарат, що виділяє чистий кисень прямо з повітря

30 сучасних кисневих концентраторів днями отримали лікарні Дніпра та Нікополя. Придбала їх промислова компанія Centravis, яка приєдналася до благодійного фонду “Відродження регіону”, створеного за ініціативи компанії Інтерпайп для боротьби з коронавірусом.

Кисневі концентратори — незамінна річ для пацієнтів з ураженням легеневих тканин, серцево-судинною недостатністю або для надання екстреної допомоги. 5 таких апаратів отримала дніпровська лікарня №6. Медики кажуть: цього достатньо, аби покрити їхню потребу.

Окрім шостої лікарні, такі концентратори отримали дніпровські медзаклади №4, 9 та 16. А також нікопольська міська лікарня №1. Обладнання придбали коштом промислової компанії Centravis.

Centravis – одне з підприємств, яке за ініціативи компанії Інтерпайп приєдналося до благодійного фонду “Відродження регіону” у боротьбі з коронавірусом. Спільними зусиллями промислові компанії регіону зібрали майже 11 млн гривень на забезпечення лікарень усім необхідним.

Завдяки такій співпраці промислові компанії Дніпропетровщини забезпечили лікарні новітнім обладнанням, що відповідає міжнародним стандартам. Зокрема, медзаклади отримали сучасні апарати ШВЛ, кисневі концентратори, газоаналізатори.