Надія, яка справдилася

У лікарні Мечникова допомагають народити дітей жінкам із серйозними вадами здоров’я. Подекуди патології настільки важкі, що вести таких пацієнток не насмілюються в інших медичних закладах області. Лікарі високого фаху роблять все, аби діти народжувалися здоровими. Подробиці – далі.

Щастям сяють очі Наталії. Кілька днів тому вона народила донечку. У рідному Марганці жінка не змогла знайти лікаря, який би взявся вести її пологи. У Наталії серйозні проблеми зі здоров’ям. В тому числі зі слухом – вона нічого не чує. Допомогти народити змогли у Мечникова. В пологовому будинку жінку прийняли разом з матір’ю , яка допомагає спілкуватися з лікарями.

Дитинка народилася слабенькою, але прогнози оптимістичні. Дівчинка, яку хочуть назвати Уляною, має усі шанси бути здоровою.

Пологовий стаціонар спеціалізується на важких випадках. 97 і 8 відсотків пацієнток за минулий рік – це жінки, які народжували з серйозними проблемами здоров’я. Це захворювання серця, легень, опорно-рухового апарату. Багатьом жінкам взагалі не рекомендували мати дітей. Але вони наважилися. А у Мечці в змозі їм допомогти.

Лише чекає на народження дитини, яке станеться вже днями, майбутня айтішниця Олена. Їй довелося приїхати з Кривого рогу. Вже познайомилася з лікарем, який її оперуватиме.

Марії народжувати ще зарано, але її стан здоров’я потребує медичного контролю. Жінка каже – у стінах Мечникова почувається спокійно, адже знає, що їй допоможуть народити омріяну дитину.

Подарувати жінкам радість материнства. Це те, що вже багато років роблять у лікарні Мечникова.

У Мечникова щороку відбувається близько восьмисот пологів. Кількість не така й велика, але кожен випадок – це справжня битва за два життя. Життя матері та дитини.