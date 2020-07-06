Лідери місцевих громад вирішили об’єднатись в одну політичну силу

Нова партія називається “Пропозиція”. Об’єднала вона не лише мерів міст, а й сільські та селищні громади. Всі вони зібрались на з’їзді у Києві. Презентували саму партію та її учасників. Позиціюють себе, як політичну силу професіоналів, яку має чути центральна влада та сприймати її, як повноцінного партнера.

Нова політична сила “Пропозиція” дещо відрізняється від тих, що були в Україні раніше. Тут немає голови партії, мовляв, всі учасники рівні.

До складу партії “Пропозиція” увійшли не тільки голови міст. Напередодні приєдналась Асоціація сільських та селищних рад. І це дуже правильний крок, кажуть політологи.

В партії впевнені, успішну країну треба будувати на фундаменті місцевого самоврядування. Саме на місцях знають, які проблеми виникають і як їх вирішувати. Мер Чернівців, наприклад, не приїхав на з’їзд, бо в його місті повінь натворила біди. Але приєднався скайпом. І висловив підтримку своїм однопартійцям.

В партії хочуть досягти балансу між владою і суспільством. І представники місцевих громад робитимуть це єдиним фронтом.

В цілому політологи дають хороші шанси проєкту “Пропозиція” на перемогу у місцевих виборах. В партії ж наголошують, що відкриті для всіх і готові до співпраці.