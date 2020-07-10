Пандемія проти кохання

Спалах коронавірусу суттєво зіпсував весільний сезон. Кількість пар, що побралися цього року, відчутно менша, ніж зазвичай. А наречені, які не хочуть відкласти своє свято, вимушені пристосовуватися до нових умов. Наприклад, відмовлятися від музики та ховати посмішки щастя під масками. Тож що чекає молодят, які готові одружитися у буремному 2020му – наша Марія Курач дізнавалась.

Олексій та Юлія разом – 5 років. Коли зрозуміли, що хочуть побратися, не злякалися обставин та вирішили не відкладати свято свого кохання.

Ці молодята – одні з небагатьох, хто обрав урочисту церемонію одруження. Більшість пар наразі віддають перевагу швидкому розпису лише для двох. Адже покликати багато гостей у будь-якому випадку не вдасться.

“Всі реєстрації шлюбу відбуваються відповідно до карантинних віянь. Це провітрене приміщення, наявність рукавичок, наявність масок, як ви бачите. Та обмежена кількість людей до 10 осіб у відділі.”

Для пар, які вирішили побратися цього року, з боку відділів реєстрації перепон немає. Заяви можна подавати як онлайн, так і особисто. Проте весільний сезон, що триває зараз, особливою популярністю не користується.

Майже 20% наречених з усієї нашої області перенесли дату одруження або взагалі не з’явилися на реєстрацію власного шлюбу. Таку невтішну статистику за перше півріччя 2020-го оприлюднили у міжрегіональному управління Міністерства Юстиції у Дніпрі. І додали, що наразі побралися майже на 3 тисячі менше пар, ніж за аналогічний період минулого року.

У тому, що карантин боляче вдарив по весільній індустрії, зізнаються й організатори свят. Кажуть: багато пар, які планували одружитися цьогоріч, вирішили перенести свою особливу дату. А ті, хто невизначеності не злякався – підлаштовуються під нові умови.

Ганна каже: неприємні сюрпризи можуть очікувати молодят будь-де. Знає навіть випадки, коли у ресторані, де хотіли відзначити свято, заборонили вмикати музику та користуватися мікрофонами. Аби не привертати зайвої уваги. Проте є й плюси. Весілля на карантині диктують нові тренди. Наприклад, на комфортний одяг.

Приймати правила гри та одружуватися зараз, чи почекати й влаштувати свято пізніше – кожна пара має обирати самостійно. Головне – не забувати про безпеку власну та своїх гостей.