Подивись соціальну рекламу – та не плати штрафи

У Дніпрі інспекція з контролю за паркуванням презентувала шість коротких роликів. На них – класичні порушення правил зупинки, які фіксуються у місті кожного дня сотнями. Завдання цих відео – донести до кермувальників інформацію про норми паркування.Аби потім їм не доводилося викупати свої автівки зі штрафмайданчика. Детальніше – у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Ось так – наочно та зрозуміло в інспекції контролю за паркуванням вирішили донести до водіїв основні правила зупинки та стоянки авто у місті. Таких роликів усього шість. Ілюструють вони ж наступні порушення.

Головне завдання цих відео — зменшити кількість порушень, кажуть у міськраді. Адже останнім часом водії почали навіть фізично погрожувати інспекторам. Хоча ті просто виконують свою роботу. Підтримали ідею з соціальною рекламою й у патрульній поліції. Мовляв, порушення правил зупинки та стоянки дуже часто створюють аварійно-небезпечні ситуації на дорозі.

Транслюватимуть соціальні ролики на медіа екранах по усьому місту. Окрім цього кожен зможе переглянути їх на офіційній сторінці Інспекції з питань контролю за паркуванням у соцмережах. Загалом протягом року за грубі порушення правил зупинки та стоянки з вулиць Дніпра на штрафмайданчик було евакуйовано майже три тисячі автівок.