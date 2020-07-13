Написати казку для дитини

Це не так просто, як здається. Саме таке завдання поставили перед учасниками другого обласного конкурсу “Подаруй дітям казку”. Організатори самі здивувалися, скільки творів їм надіслали. П’ятдесят дев’ять творів ретельно перечитувало поважне журі. Казки-переможці увійшли в збірку. Наша Ірина Каблоцька стала однією з перших, хто побачив цю чудову книжку.

Оксана Павлова з Кам’янського. Вона викладає англійську, а оповідання, повісті та казки пише за натхненням.

Якщо торік на запрошення взяти участь у написанні казок відгукнулося 17 авторів, зараз їх значно більше.

Для того, щоб нагородити всіх переможців, довелося поділити церемонію на дві частини. Одну провели в обласній дитячій бібліотеці, другу, виїзну влаштують у Нікополі. Багато учасників звідти та з міста Марганець. Всі вони отримують дипломи та нагороди. Але найкращою відзнакою для авторів стала яскрава збірка, де надруковані їхні казки. Літераторки доводять, скільки б не було вже написано віршів, оповідань, пісень, повернутися до жанру казки ніколи не пізно.

Окрім випробування власних творчих спроможностей, існує ще одна мотивація для того, щоб вигадувати чарівні історії для дітей.

Вийшов фантастичний сюжет про те, як жабенятка Квасько і Кватруся допомагають дівчинці та хлопчику потрапити аж в Африку до тата.(8287 8288) Авторка Марія Дружко по-справжньому творча й натхненна людина, має багато ідей. Зараз пише роман.

Конкурс “Подаруй дітям казку” виявився досить успішним проєктом. Наступного року його пропонують зробити всеукраїнським.

Поки з казками знайомляться перші читачі. Збірку нових чарівних історій незабаром можна буде побачити в обласній дитячій бібліотеці.