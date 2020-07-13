Якісні зміни у медицині Дніпра

Лікувальні заклади поступово перетворюють на сучасні, зручні та доступні. Один з таких прикладів – центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9. За кілька років одну з його будівель відремонтували та повністю пристосували до потреб людей з інвалідністю. Хоча ремонтні роботи ще тривають, пацієнти вже оцінили усі переваги оновленого медзакладу. Дивіться далі.

Капітально відремонтований перший поверх, автоматичні двері, система відеоспостереження — оновлення центру медико-санітарної допомоги № 9 розпочалось ще минулого року. Пацієнти не натішаться.

Зручний двобічний пандус, автоматичні двері — будівлю повністю пристосували до потреб людей з інвалідністю. Альона — одна з тих, хто тестувала новий пандус ще на етапі улаштування. Усі її зауваження та пропозиції врахували. Тож тепер потрапити до медзакладу людина з обмеженими можливостями може без жодних перешкод.

Спокійно увійти та пересуватися амбулаторією можуть і люди з вадами зору. Ззовні та в середині будівлі тепер є тактильна плитка. А вся інформація на покажчиках дублюється шрифтом Брайля.

І перший, і другий поверхи, де триває ремонт, медико-санітарний центр оновлює за кошти від НСЗУ. Ті, які вони отримують за підписані декларації. Облаштування третього та четвертого поверхувзяла на себе міська влада. Окрім цього центру реконструкції тривають ще у 9-ьох закладах. Усе робиться капітально.

Ремонтні роботи проводять коштом міського бюджету. На це заплановано майже 100 мільйонів гривень. Закінчити облаштування усіх об’єктів планують цьогоріч восени.