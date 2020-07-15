Купи використаних шприців, пляшки від спиртного та нечистоти

Такий вигляд має задній двір дніпровського залізничного коледжу. Місцеві роками борються з безхатьками та наркоманами, яким на цьому місці мов медом помазано. Керівництво навчального закладу каже, що в цій ситуації — безсиле. Чи є варіант розвязання проблеми — дивіться далі.

На цьому відео місцевий житель фільмує засмічену територію залізничного коледжу. Обстановка справді жахлива. Буквально на кожному кроці розкидані вже вживані підозрілі ліки, шприци та навіть фекалії.

І справді, проходячи цю ділянку важко не помітити використані шприци, медичні ампули, порожні склянки від алкоголю та прости купи сміття та відходів. Складається враження, що на цьому місці наркомани часті гості.

Тутешня жителька Яніна зазначає, вже декілька спостерігає, як ця ділянка перетворюється на притулок наркоманів, любителів випити та сходити в туалет на свіжому повітрі. Каже, боротися з постійними, так би мовити відвідувачами, марно. Потрібно впорядкувати саму територію.

Прибирати наслідки гулянок небажаних гостей двірники не встигають, — кажуть в коледжі, якому належить ця ділянка.

У коледжі про наркоманів, які тут влаштовують вечірки, знають й намагаються робити їм зауваження. У відповідь отримують лише побиті вікна.

Директор навчального закладу каже, що безсилий вплинути на ситуацію.

В поліції ж кажуть, що цю територію патрулюють у звичайному режимі. А якщо керівництво коледжу бажає посиленої уваги поліції, варто написати відповідну заяву. Тим часом, розкидані шприци становлять неабияку загрозу. Якщо ненароком наштовхнутися на таку голку — наслідки для здоров’я людини можуть бути серйозними.

“Після проколу шкіри голкою, якою можливо користувались для вживання ін’єкційних наркотиків, можливо інфікуватися віл інфекцією або вірусними гепатитами. Якщо травма все-таки сталася, дитина або доросла людина проколола собі шкіру, треба оглянути цей шприц і пам’ятати про те, що існує постконтактна профілактика.”

Якщо не пощастить наштовхнутися на такий шприц, лікарі радять якомога швидше звернутися за меддопомогою.