Унікальна операція

Нирка від матері до сина. У лікарні імені Мечникова провели унікальну операцію із пересадки органа. В Україні такі втручання зазвичай відбуваються за старими технологіями. При яких трансплантація може спричини серйозні проблеми для здоров’я донора. В обласному ж закладі процедуру проводять за сучасною методикою. Перейняти її навіть приїхали київські колеги. За операцією слідували наші журналісти.

Незабаром у пана Віктора — життєвоважлива операція. Чоловік страждає на хронічну ниркову недостатність у термінальній стадії. Проблеми зі здоров’ям у нього почалися в дитинстві. З того часу постійні супутники: високий артеріальний тиск, сильні головні болі, нудота та інші прояви недуги.

Донором нирки для пана Віктора стала його мати. Жінка пройшла усі необхідні обстеження. Її організм виявився придатним до пересадки. Однак коли вперше почула, що врятувати сина може віддавши власний орган, каже, відчула шок.

Близько п’яти годин операції, і нирка почне функціонувати у новому тілі. Такі втручання, кажуть лікарі, здебільшого важчі саме для донорів. Тож процедуру слід провести так, аби людина, що пожертвувала орган, незабаром не опинилися на хірургічному столі вже як пацієнт.

“Зазвичай, для того, щоб видалити нирку, виконується розріз до 20 см по боковій стінці живота. Це дуже травматичний розтин. Майже 20%, тобто у кожного 5 потім з’являється грижа в цьому місці.”

Для таких втручань в лікарні Мечникова застосовують лапароскопічне обладнання. Воно, разом із навичками хірургів, практично зводить нанівець ризики для донора. Для України це унікальний досвід.

“Зараз ми нирку дістаємо через маленький розріз – 5 см внизу живота.”

Такі операції у лікарні Мечникова проводять до семи разів на рік. А всього в Україні, щорічно пересаджують близько ста органів. Тоді як в черзі на трансплантацію перебувають близько п’яти тисяч осіб.

На законодавчому рівні в Україні трансплантації від загиблих донорів можливі. Проте на практиці здебільшого виконуються пересадки від живих родичів. А це, кажуть медики, сильно зменшує шанси допомогти хворим.