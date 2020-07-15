Волонтери-байкери взялися доставляти кров до лікарень

Вони займалися допомогою при мото та вело ДТП. А тепер розширили коло своєї дільності. У Дніпрі волонтери-байкери взялися безкоштовно доставляти кров до лікарень. Адже спеціальної служби, яка це робить, у мегаполісі немає. Тож все лягає на плечі медзакладу або родичів пацієнтів. Хлопці з “Motohelpers” закупили сертифіковані термосумки та пройшли інструктаж від станції переливання крові. Адже уся відповідальність під час транспортування – саме на волонтерах.

Знайомтесь — Олексій та Валентин, вони байкери з “Motohelpers”. А нині ще й волонтери, які в перервах між роботою доставляють кров до лікарень Дніпра.

Валентин працює хірургом в Центрі матері та дитини імені Руднєва. Тож добре знає, як іноді терміново потрібна додаткова донорська кров. Але спеціальної служби, яка б її перевозила зі станції переливання, у місті немає.

Тож байкери вирішили прийти на допомогу. Власним коштом закупили спеціальні термосумки, аби перевозити кров з дотриманням необхідного температурного режиму. Уклали угоду з лікарнею та станцією переливання крові. Адже вони несуть повну відповідальність за транспортування. Також волонтери пройшли спеціальний інструктаж.

Усе працює, як годинник. Замовлення надходить до спеціального чату — і вже за кілька хвилин знаходиться волонтер, який транспортуватиме кров. Тож до лікувального закладу вона потрапляє якнайшвидше.

Увесь маршрут до пункту призначення продуманий до найменших дрібниць. Особливо що стосується збереження багажу.

Одними з перших, хто підписав угоду з “Motohelpers”, став центр матері та дитини ім. Руднєва. В лікарні є власні запаси крові. Та якщо випадок складний, її може не вистачити. І потрібна додаткова. Адже іноді рахунок йде буквально на хвилини. На допомогу тут і приходять байкери-волонтери.

Байкери планують у майбутньому закупити ще термосумки для перевезень, розширити ряди волонтерів та залучити до співпраці й інші лікарні.