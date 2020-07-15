На Дніпропетровщині посилено карантин

Відтепер розважальні заклади в нічний час працювати не будуть. Таке рішення було прийнято Кабміном, і його вже затвердила спеціальна місцева комісія. Також українські урядовці збираються подовжити протиепідемічні обмеження щонайменше на місяць та готуються до нової хвилі коронавірусу з настанням перших холодів. Водночас розробляють рекомендації для повноцінної роботи шкіл в період пандемії. Наші кореспонденти зібрали останню інформацію про ситуацію з COVID в Україні та нашому регіоні. Дивимось!

Хоча на Дніпропетровщині ситуація з коронавірусом залишається під контролем, сьогодні обласна комісія прийняла рішення посилити карантин. Відтепер заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури з одинадцятої вечора до сьомої ранку. Виключення – кінотеатри та заклади харчування, які працюють на виніс. За останню добу в нашому регіоні зафіксовано дев’ять нових випадків коронавірусу. По одному у Кривому Розі та Солонянському районі, два у Жовтих Водах та п’ять у Дніпрі. За весь час епідемії в обласному центрі інфекцію було підтверджено у п’ятсот п’ятдесяти трьох осіб.

“507 наших пацієнтів вже одужали, четверо осіб очікують на результати обстеження у 21 лікарні. По 21-й лікарні маємо 224 негативні відповіді обстеження. Жоден з наших пацієнтів не потребує штучної вентиляції легенів.”

Всього ж в нашому регіоні було лабораторно підтверджено тисячу сто п’ятдесят п’ять випадків COVID. Двадцять чотири людини померли, тисяча сорок п’ять одужали. Лідером антирейтингу в Україні на сьогодні залишається Львівська область – там зареєстровано майже сім з половиною тисяч захворілих, плюс сто сімдесят один лише за останню добу. Разом із цим, там продовжують потроху послаблювати карантин. Зокрема у Львові спецкомісія дозволила роботу дитсадочків та інклюзивно-ресурсних центрів. Проте низка обмежень залишаються незмінними.

В Україні кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 перетнула позначку у п’ятдесят п’ять тисяч. Плюс понад вісім сотень хворих та п’ятнадцять померлих за останню добу. Втім, є й обнадійливі дані: подолали хворобу ще майже тисяча людей.

Попри складну ситуацію з коронавірусом, нараз Міністерства охорони здоров’я та освіти і науки сподіваються, що першого вересня учні таки зможуть сісти за парти. Наразі розробляють рекомендації для повноцінної роботи шкіл в період пандемії. Документ обіцяють оприлюднити вже наступного тижня.

Також український уряд наразі розглядає можливість подовження карантину щонайменше на місяць. Також відомо, що Мінохорони здоров’я планує внести зміни у правила адаптивного карантину. Якими вони будуть – розкажуть найближчим часом.