Блакитна вода, захоплюючі пейзажі та таємничий підводний музей! 

Усе це — про Новомиколаївський кар’єр. В ефірі четвертий випуск туристичного спецпроєкту “Travel Eleven”! На цей раз покажемо одне з найглибших озер області усього в 30 хвилинах їзди від Дніпра. Що приховує водойма та чому її так полюбляють дайвери — розкаже Владислав Авдієнко.

Від його масштабів захоплює подих! Майже пів кілометра завширшки! На околицях Новомиколаївки розкинувся величезний затоплений кар’єр.

Людмила Володимирівна раніше працювала на кар’єрі. Розповідає, у 90-тих тут видобували граніт, аж поки робочі не дійшли до ґрунтових вод.

Глибина тут сягає майже п’ятдесяти метрів. Ідеальне місце для дайверів-екстремалів! Вони облаштували на дні водойми справжній підводний музей. Але потрапити туди пересічному мешканцю — неможливо…

Ось — затоплені автомобілі та мотоцикл. За водіїв манекени.

А тут раритети із минулого століття — радянська друкарська машинка та старезний сейф. Дивні фігурки та бюст Леніна, перетворений на обличчя головного героя трилеру “V – означає Vendetta”.

Павло пірнав у кар’єрі десятки разів. Розповідає: музей облаштовували не один рік. А згодом експозиція стала справжньою тренувальною базою.

Усюди таблички “Купатися заборонено”, проте відпочивальників вони аж ніяк не відлякують. З високих схилів стрибають і дорослі, й навіть маленькі діти.

Родзинка кар’єру — надзвичайно прозора, блакитна вода. Видимість — декілька метрів.

До води можна спуститися крутими схилами.

Приблизно ось так і виглядають тут спуски до води, йти ними треба дуже обережно.

Або розлягтися на невеличкому пляжі. Там і пісочок є й спуск пологіший. Проте дно погане.

Альтернатива — приватний пляж поруч, огороджений високим парканом. Ціни дещо кусаються.

Паркінг безкоштовний для всіх, поруч встановлені смітники. Найближчий магазин у Новомиколаївці. Там можна придбати найнеобхідніше.

Дістатися Новомиколаївського кар’єру можна 2-ма способами — власною автівкою, або маршруткою. Дорога здебільшого нормальна, окрім однієї ділянки на під’їзді до кар’єру. Пригальмувати краще заздалегідь.

Маршрутки ж відправляється з 12-того кварталу. Це 218-та та 225-та. Якщо хочете відпочити комфортно, їдьте на кар’єр у будні. У вихідні доведеться поборотися за місце під сонцем.

Але головне — ваша безпека. Дайвери попереджають, водойма дуже підступна. Глибина йде майже одразу, тож поставтеся до цієї інформації відповідально.