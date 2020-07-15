У Дніпрі працює послуга соціального таксі для людей з інвалідністю

Головна його особливість – спеціально обладнанні системи підйому для візків. Крім того поїздка здійснюється в обидві сторони. Тобто, водій чекає на пасажира, поки він завершить свої справи. Більше деталей про графік роботи соціального таксі – далі у сюжеті.

Соціальним таксі Тетяна Шуба користується близько року. Каже, водії завжди дуже привітні та вчасно доставляють за місцем призначення. Це дуже зручно, коли потрібно встигнути на прийом до лікаря чи на заняття у реабілітаційному центрі.

Жінка розповідає, замовити соціальне таксі можна максимум тричі на місяць.

Загалом у місті всього чотири спеціалізовані автівки, які надають таку послугу. Водій соціального таксі Володимир каже: кожного ранку перед виїздом він проходить медогляд, машину також перевіряють. І вже з 8-ї години виїжджає за викликами. На день буває п’ять-шість пасажирів. І часто доводиться працювати понаднормово.

Щоб користуватися послугами цього таксі перш за все потрібно перебувати на обліку у міському центрі соціальної допомоги.

“Необхідно подати наступні документи: копію ідентифікаційного коду, копію паспорту заяву про постановку на облік.”

ТЕЛЕФОН

056-785-64-62

ГРАФІК РОБОТИ

ПН-ЧТ

З 8:00-17:00

ПТ

З 8:00-15:45

Телефон, за яким варто звертатися до відділення, ви бачите на екрані. За ним же потрібно телефонувати, щоб замовити поїздку:

“Телефонує до відділення, надає диспетчеру дані: ПІБ, місце перебування, дату та час поїздки, та обов’язково місце куди треба доставити особу.”

Загалом у Дніпрі цією послугою користуються близько шести сотень містян з інвалідністю. Зокрема йдеться про людей з порушеннями опорно-рухового апарату чи зору. З початку року соціальне таксі здійснило понад півтори тисячі поїздок. Якби не карантин, це число було б значно більшим.