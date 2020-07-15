Місцеві вибори призначені на 25 жовтня

Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. І вже маємо перші соціологічні дані. Свої данні представила група “Рейтинг”. Яка моніторить ситуацію, щодо настроїв населення по всій країні. Дніпро, як достатньо впливовий мегаполіс, увійшов у першу хвилю її досліджень.

Опитування проводили з 24 червня по 4 липня серед 1006 респондентів. Воно показало, що рейтинг президента дещо впав. Його роботою задоволені всього 34%. Тоді як незадоволених 52%. Прем’єр-міністр ще в гіршому становищі. Всього 9% респондентів вважають його діяльність успішною. Від народних депутатів опитані взагалі не в захваті. Незадоволені 77%. Щодо місцевих очільників, то і голова облдержадміністрації, й облради отримали невисоку оцінку.

Якби місцеві вибори провели найближчим часом, то в Дніпрі п’ятивідсотковий бар’єр пройшли б наступні партії: “Слуга народу, ОПЗЖ, Пропозиція, ГромСила, Европейська солідарність, партія Шарія і Батьківщина. Цікаво, що новостворена політсила “Пропозиція” має високі показники серед респондентів.

За Слугу народу віддали б свій голос переважно молоді люди. ОПЗЖ симпатизують літні люди. Серед прихильників парії Пропозиція – представники всіх вікових категорій.

Щодо кандидатів в мери Дніпра, тут на першому місці Борис Філатов. Це не дивно, кажуть політологи, коли лідирує чинний міський голова. За нього віддали б свій голос понад 42%. За ним Олександр Вілкул – 13,3%, і далі майже в притул йдуть Максим Бужанський та Загід Краснов.

Це лише попередні дані. Адже офіційного висування кандидатів ще не було. Тож достеменно невідомо, хто саме стане суб’єктом виборчого процесу.