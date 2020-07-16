Знизимо тиск – врятуємо життя

У Дніпрі вперше в Україні стартувала безкоштовна програма профілактики та лікування гіпертонії. Цю недугу ще називають “тихим убивцею”. Адже деякі хворі навіть не підозрюють про проблему, оскільки все може протікати безсимптомно. Саме тому дуже важливо вчасно діагностувати гіпертонію та надати кваліфіковану допомогу.

Катерина Трохимівна — на прийомі у кардіолога. Жінка страждає на гіпертонію. Перенесла інфаркт, має супутні захворювання. Тож такі огляди та контроль для неї обовязковий.

Таких, як Катерина Трохимівна в області майже 840 тисяч. А це — третина населення Дніпропетровщини. Причому страждають на гіпертонію не лише люди похилого віку, а й молодь. Вчасно не розпізнана хвороба може наробити лиха.

А це означає вчасно встановити діагноз та призначити ефективне лікування. Першокласна діагностика людини на серцево-судинні патології обходиться у понад тисячу гривень. У той час як НСЗУ виділяє на це лише 149 гривень. Саме тому в безкоштовну програму включили усі необхідні дослідження та обстеження. Їх робитимуть найкращі фахівці обласної офтальмології, лікарні Мечникова та кардіоцентру.

На початковому етапі реалізації програми з обласного бюджету на неї виділили 2,5 мільйони гривень. Якщо буде потрібно, суму збільшать. Програма охоплює всю Дніпропетровщину. Підключили до неї опорні лікарні по всій області.

Якщо у вас підвищений тиск, відчуваєте біль у потилиці або головний біль із запамороченням — це перший дзвінок того, що необхідно терміново пройти обстеження. Отримати додаткову інформацію, або записатися на консультацію усі охочі можуть з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 за телефоном Консультативної поліклініки лікарні Мечникова. Її номер зараз на ваших екранах.

Телефон Консультативної поліклініки лікарні Мечникова (098) 325-75-13

з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00