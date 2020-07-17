Брудні сидіння, відсутність аптечок та люки, що не відкриваються

У Дніпрі стартувала третя хвиля операції “Смерть маршруткам”. Сьогодні на площі Старомостовій комунальні інспектори перевірили вісімдесят маршрутних таксі, що обслуговують лівий берег міста. Скільки виявили порушень? Підсумки рейду — далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Ранок, площа Старомостова. Одну за одною інспектори міськради перевіряють маршрутки, що прямують на лівий берег.

Усе за спеціальним чек-листом. Оцінюють і стан авто ззовні.

Й порядок у салоні — справність дверей, люків, стан підлоги й сидінь. Порушення чи не у кожній машині. Ось у сімдесятій в аптечці немає необхідних медикаментів.

В сусідньому бусі цього ж маршруту водій марно намагається продемонструвати, як закривається люк.

Найбільше ж претензій в інспекторів до чистоти салонів.

Пасажири таким перевіркам радіють. Водії ж не у захваті. Проте обіцяють виправитися.

Не обійшлося й без скандалу. Один із перевізників вирішив уникнути перевірки.

Від таких перевірок у декого не витримують нерви. Приміром, 31-ші маршрутки просто проїжджають повз кінцеву, залишаючи пасажирів чекати.

На те щоб усунути усі недоліки АТП має 2 тижні. Інакше із ними розірвуть договір. Підсумки ж сьогоднішнього рейду, кажуть інспектори, оптимістичні. З 8-ми маршрутів суттєві порушення виявили на двох — це 31-й та 4-й. Загалом цього літа перевірки триватимуть ще близько трьох тижнів. З 1000 маршруток міста фахівці вже оглянули близько двох сотень.