Проєкт “Гарпун” запрацював на Дніпропетровщині

Тепер камери на поліцейских постах зможуть фіксувати боржників. Починаючи від штрафів за перевищення швидкості й закінчуючи величезними заборгованостями перед банками. Автівку зупиняє правоохоронець, а далі з людиною працює представник управління юстиції. Якщо водій не оплатить борг на місці, машину відправляють на штраф майданчик. Скількох боржників вже вдалося зловити — знає наш Єгор Ромахло.

Усіх боржників поки що ловлять лише тут, на одному з поліцейських постів біля селища Солоного. Автівку порушника за декілька сотень метрів фіксують камери. Правоохоронцям залишається лише вчасно її зупинити.

Один комп’ютер та великий екран, який транслює відео з чотирьох камер спостереження. Саме тут правоохоронці разом з представником виконавчої служби чекають на ймовірного боржника. Коли автівка, яка перебуває у розшуку через заборгованість, потрапляє у поле зору — спрацьовує система “Гарпун”.

Цей сигнал чують навіть ті правоохоронці, які знаходяться на вулиці. Далі лише справа техніки.

Після зупинки з водієм працює вже представник виконавчої служби. Він пояснює, про яку саме заборгованість йде мова.

“Провадження відкрите у Соборному відділі міста Дніпро. У вас штраф 102 гривні за паркування.”

Боржнику пропонують оплатити штраф на місці за допомогою інтернет-банкінгу. Готівкою розрахуватись неможливо. Цей водій свою провину визнає та одразу перераховує потрібну суму. Хоча навіть не пам’ятає, що саме порушив та коли.

На цьому посту система “Гарпун” тестувалась ще з другого липня. За ці пів місяці зловили близько сотні боржників. Представник виконавчої служби, який тут чергує, розповідає — навіть за такий короткий термін вже вдалося відшкодувати сотні тисяч гривень боргів.

В управлінні ж Національної поліції кажуть — це лише старт спільного з Міністерством юстиції проєкту. Тільки у нашій області планують облаштувати чотири аналогічних пости з системою “Гарпун”. Однак усі вони будуть розташовані поза межами міст.

“Є проблема технічна, якщо включити “Гарпун” в місті — там у нас є 100 камер. Ми фізично не зможемо усіх відловлювати. І поліція повністю перейде на процес пошуку авто боржників.”

У самому Міністерстві юстиції запевняють, впровадження цієї системи допоможе відшкодувати мільйони й мільярди заборгованих грошей. Тим більш, для запуску “Гарпуну” не знадобилося особливих бюджетних витрат.

Система фіксації боржників з’явиться ще на трьох поліцейських постах Дніпропетровщини вже в серпні. Наступна ж у черзі на впровадження “Гарпуну” – Чернівецька область.