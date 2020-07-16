Дорога провалюється під землю, будинки тріщать по швах!

У Дніпрі на житломасиві Клочко-6 жителі скаржаться на комунальників, які не доробили ремонт зливової каналізації. Й це викликало масштабні проблеми, які ускладнив нещодавній потужний дощ. Наразі місцеві мають тріщини у будинках, затоплені водою підвали та розмиті водою дороги. Подробиці далі!

Цей пост днями виклали у соціальні мережі жителі житломасиву Клочко-6. Комунальники робили тут зливову каналізацію, розрили ділянку й не заасфальтували. Але коли пройшли дощі, дорогу просто змило.

І справді, майже 60 метрів цієї дороги буквально провалюються під землю. Жителі дев’ятиповерхівки, що розташована поруч, почали побоюватися за цілісність свого будинку.

Тетяна розповідає — ремонтні роботи тривали три місяці. Підрядники замінили каналізаційні труби, а от саму дорогу не заасфальтували. Зараз ця ділянка справляє враження аварійної.

Фаїна Миколаївна мешкає в багатоповерхівці, найближчій до розмитої дороги. Каже — мало того, що будинок старий і 40 років страждає від підтоплень, так ще останнім часом почав просідати та руйнуватись.

Пані Фаїна веде до під’їзду. Показує тріщини на стінах. Додає — таке на кожному поверсі.

А от у Ганни проблеми ще гірше. Вона мешкає у цьому будинку на восьмому поверсі. З чоловіком запланувала ремонт. Але процес довелось призупинити. Адже стіни пішли тріщинами, а кімнати почали затоплюватись внаслідок дощів.

Рятувати оселю намагаються своїми силами, але щодня ситуація ускладнюється все більше.

Жителі ще одного будинку, який розташований поруч, скаржаться на непрацюючі зливоприйомники. Тож дощова вода стікає у підвал. Через це мають проблеми з електрикою.

Тим часом в мерії заспокоюють — проєкт реконструкції зливової каналізації ще незавершено. Згодом систему мають налагодити. А дорогу не заасфальтували, бо після прокладання труб ґрунт має застигнути протягом 20 днів. Додають — тріщини у будинках не через ремонтні роботи.

“Роботи ще не завершено, зливова каналізація ще не прийнята, інженери департаменту благоустрою та інфраструктури, поки цей обєкт не буде виконаний, повністю його не приймуть в експлуатацію.”

Втім, якщо згодом виявлять якісь недоліки внаслідок будівництва, компанія підрядник виплатить збитки. Закінчити ремонтні роботи планують до 15 серпня.