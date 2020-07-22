За крок до археологічної сенсації! 

У Дніпрі історики можливо знайшли поховання Олександра Поля. Під час розкопок у Севастопольському парку відкрили один зі склепів, у якому, найвірогідніше, і покоїлись останки нашого видатного земляка. Його могилу археологи шукають вже багато років. На те що, таємниця поховання Поля таки розкрита, вказує чимало ознак. Від форми черепа до залишків вбрання. Однак, перш ніж зробити остаточні висновки, на знахідку чекає багато експертиз. Наша Вікторія Будзинська знає останні подробиці.

Саме у цьому склепі археологи знайшли парне поховання — останки чоловіка та жінки. Вони припускають, що ймовірно це і є сам Олександр Поль та його дружина Ольга.

Археологи кажуть, шукали саме парне поховання. Адже відомо, що Поль та його дружина були поховані разом. Він помер у віці п’ятдесяти восьми років, а вона пізніше — у сімдесят чотири.

“Власне те, що ми й шукали: чоловік за 50, судячи з зубів. Жінка без черепа, але дуже стара. А ми знаємо, що вона вмерла в сімдесят чотири роки від старості.”

На користь теорії, що це саме Поль, свідчать і речі, які знайшли археологи. Хоча їх залишилося зовсім мало, адже склеп був розграбований.

Археологи кажуть — стверджувати, що це саме Олександр Поль поки не можуть. Адже на останки чекає чимало експертиз. Зокрема антропологічна. Однак приблизний вік чоловічого скелету вдалося встановити по зубах.

А от з експертизою ДНК — все складніше, адже не залишилося прямих нащадків видатного містянина. Проте це ще не всі відкриті склепи. Ще залишилося як мінімум два. Археологи припускають, що там також можуть знайти парне поховання. Тож у майбутньому можлива конкуренція між парами за звання подружжя Полів.

Також тут додають, після завершення археологічної експедиції — закопувати руїни Лазарівської церкви не будуть:

“Ось ці яскраві руїни так і залишаться, їх закриють захисним саркофагом, зроблять підсвітку.”

А якщо підтвердиться, що ці кістки все ж належать видатному містянину, їх урочисто перепоховають. Й можливо встановлять памятник людині, яка зробила наше місто справді індустріальним.