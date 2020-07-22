Спалах коронавірусу на Дніпропетровщині

Лише за кілька останніх днів додались понад півсотні нових випадків. Осередками розповсюдження інфекції ймовірно стали гучне весілля, а також масове релігійне богослужіння, після якого COVID-19 підхопили аж 15 священнослужителів. А тим часом в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 серпня та запровадили зонування областей. Детальніше про ситуацію — в традиційному огляді наших журналістів.

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня. У залежності від епідемічної ситуації у регіоні чи районі там встановлюватиметься зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки. Він визначатиметься автоматизованою програмою та затверджуватиметься спецкомісією.

Тим часом у Дніпрі спалах коронавірусної інфекції. З 36 нових інфікованих за минулу добу – 29 з обласного центру. Осередками масового інфікування стало весілля на сто осіб у Дніпрі та масове релігійне богослужіння.

“Ми маємо зараз підвищення у деяких приходах. Мається на увазі Преображенський собор, кілька випадків по Петропавлівському собору. Кілька випадків по Тихвінському монастирю.”

“Ці локальні осередки ми досліджуємо зараз з поліцією. Є чітка задача зробити епідеміологічне дослідження, всіх людей ми відправляємо на ПЦР-тестування.”

Тим часом у працівників апарату Дніпропетровського окружного суду підтверджено позитивний результат тесту на COVID-19. Про це йдеться на офіційному вебсайті установи. Особи, які контактували з інфікованим, відправлені на самоізоляцію з наступним тестуванням на коронавірус. А у самому суді посилено заходи безпеки та дезінфекції усіх приміщень.

“Шановні відвідувачі суду, наполегливо просимо вас утриматися від відвідування Дніпропетровського окружного адміністративного суду та пропонуємо Вам скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через сервіс «Електронний суд», за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, факсу тощо.”

У Дніпрі ж загалом офіційно зафіксовано понад шість сотень випадків захворювання на коронавірус. Більш як півтисячі людей вже одужали.

“В інфекційному відділенні 21-ї лікарні помер пацієнт у віці 73 роки. Наразі маємо результати розтину, які підтверджують коронавірусну інфекцію, як причину смерті. Також на сьогодні по місту відзначається приріст захворюваності на COVID-19. Тому ще наполягаємо на дотриманні карантинних вимог.”

Кількість інфікованих в Україні зростає щодня. + 829 за минулу добу. У лідерах антирейтингу Київ. Там 132 нових випадки захворювання. У Львівській області – 124. В Івано-Франківській -78. Тож у Міністерстві охорони здоров’я вкотре наголошують на дотриманні карантинних вимог.

Специфічного лікування від COVID-19 у світі поки немає, тому саме на клінічні випробування не лише Україна, а й увесь світ, покладають великі надії. В Україні МОЗ схвалило дослідження чотирьох вітчизняних препаратів, які використовують для лікування інших хвороб. Та про їхню ефективність у боротьбі з COVID-19 можна буде говорити тільки після завершення усіх клінічних випробувань.