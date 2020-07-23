Гол від комунальників

У Дніпрі пройшов любительський футбольний турнір серед працівників комунальних підприємств. У фіналі команда департаменту благоустрою зійшлася з транспортниками. Хто отримав кубок переможця? Дивіться.

Ідея створити такий турнір виникла після того, як у міській раді дізналися — багато комунальних підприємств мають свої футбольні команди. Тож сьогодні у турнірі беруть участь працівники метрополітену, водоканалу, інспекції з благоустрою та паркування, а також електротранспорту:

Здебільшого учасники команд грають у футбол в позаробочий час. Зібратися разом буває складно, адже всі мають різний робочий графік. Дехто працює у нічну зміну. Однак це не завадило підготуватися до турніру, каже тренер команди Дніпровського метрополітену.

На футбольному полі справжня запекла боротьба, адже кожна команда хоче довести — саме їхнє комунальне підприємство гідне перемоги.

Також спільне хобі позитивно впливає на спілкування між робітниками підприємств.

Один з арбітрів відзначив, гра сьогодні справді була дуже захопливою та видовищною.

Після закінчення останнього тайму — заслужена нагорода: кожна команда отримала футбольні м’ячі, кубки та грамоти. Як мотивацію й надалі займатися спортом. А переможцем стала команда Дніпровського метрополітену.