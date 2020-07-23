60% мешканців Дніпра визначились, за кого голосуватимуть на місцевих виборах і точно прийдуть на дільниці. Це данні соцопитування, які оприлюднив дослідницький центр “Социс”. Певна кількість респондентів задоволена змінами, що відбуваються в місті, а от рейтинги провладної партії падають.

У соцопитуванні центру соціальних та маркетингових досліджень “Социс” взяли участь 1200 респондентів. Опитування проводили з двадцять сьомого червня по сьоме липня. Людям запропонували відповісти, чи є позитивні зміни в Дніпрі. Більш ніж половина відповіла “так”. Серед сфер, де вони відбуваються, назвали зовнішній вигляд міста та дороги. Респонденти також мали змогу відповісти, з ким ці зміни пов’язують.

На питання, за кого б ви проголосували на посаду мера, якби вибори відбулись найближчої неділі, люди мали запропонований перелік кандидатів. Найбільшу підтримку отримав чинний мер Борис Філатов, і це цілком прогнозовано, кажуть політологи. Потім йдуть Олександр Вілкул, Загід Краснов та Максим Бужанський. Серед запропонованих партій, які скоріш за все будуть брати участь у місцевих виборах, склалась наступна картина.

Це данні тих, хто вже точно визначився і прийде на вибори. Таких серед респондентів виявилась понад 60%. Але, за словами політологів, реальна явка буде трохи нижчою.

Але головною метою всіх учасників виборів стане не стільки втримати тих, хто визначився з вибором, як отримати голоси людей, які вагаються, або взагалі не знають, за кого віддати свій голос.