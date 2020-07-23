Рідкісне небесне явище

Саме сьогодні комета NEOWISE підійшла на найближчу відстань до Землі! Це сто три з половиною мільйони кілометрів. Вчені кажуть, таке сусідство не вплине на земну атмосферу. А от на романтичних людей — обов’язково. З дніпровськими фотомисливцями за кометою познайомилась наша Ірина Каблоцька.

Комета NEOWISE була виявлена космічним інфрачервоним телескопом WISE ще 27 березня. Астрономи здивувалися, як вона пройшла свою найближчу до Сонця точку й не зруйнувалася. А у червні земляни змогли побачити комету навіть неозброєним оком.

“За останні 20 з чимось років це найбільш помітна комета, найбільш яскрава комета. Я три ночі ганяла навкруги будинку для того, щоб знайти зручне місце для спостереження. Але неозброєним оком дуже важко побачити.”

Поради знавців наступні: знайдіть місце, де відкрито північно-західний горизонт. Рушайте туди приблизно через годину після заходу Сонця. На небі знайдіть ківш Великої Ведмедиці. Праворуч від його “денця” і знаходиться комета. “Зловити” її об’єктивом свого фотоапарату у межах міста спробувала Вікторія.

“По мапах шукати ту зірку. Дивлюся — Великий Ковш, я ж його знаю. Виставила, сфотографувала. Там було без фокуса. Але я бачу — рисочка, то вона! Я була щаслива.”

У пошуках комети можна скористатися спеціальним комп’ютерним додатком, де легко знайти необхідну небесну ділянку. А можна винайти власний спосіб створити оптичний фокус.

Це виявилося непросто. Але перемогла наполегливість й справжній мисливський азарт.

А деякі пішли ще далі. Буквально, далеко в поле. Сергій Горбань організував цілу експедицію з полювання на комету NEOWISE.

“Ми знайшли місцину, де був курганчик невеликий. І на фоні кургану знайшли точку, де можна зробити гарні фото. Там ми спостерігали комету, робили фотографії.”

Це не перша вилазка любителів астрономії під зоряне небо. Та після цієї вони стали шанувальниками саме NEOWISE.

“Якщо подивитися на неї сьогодні, завтра, післязавтра в один й той час, то ви побачите, що вона переміщується. Але в космічних масштабах “це трошки” – мільйони кілометрів. Справа не в цифрах, це красиво.”

У ніч на 24 липня NEOWISE проходить найближче до Землі й спостерігатиметься без додаткових приладів, як витвір мистецтва, неозброєним оком. Тож не пропустіть.