В області з’явилася мобільна станція моніторингу стану повітря

Рівень забруднення повітря на Дніпропетровщині перевірятиме високотехнологічна мобільна станція моніторингу. В автоматичному режимі установка визначає вміст у повітрі шкідливих речовин. Параметри забруднення повітря вимірюють за еталонними методами, які відповідають стандартам ЄС. Юлія Кочет продовжить.

Ось так виглядає перша на Дніпропетровщині мобільна станція моніторингу повітря. Розміщена вона на базі автомобіля. Тож робити вимірювання може у будь-якій точці області. А ще працювати як в автономному режимі, так і від електромережі.

В середині мобільної станції — високотехнологічне та надсучасне обладнання. В автоматичному режимі установка визначає вміст у повітрі азоту, озону, діоксиду сірки, бензолу, фенолу, пилу, формальдегіду та інших шкідливих речовин.

Можна на станції виміряти й рівень гама-випромінювання, температуру, швидкість вітру, атмосферний тиск та сонячну радіацію. Усі дані стікаються ось сюди. На екрані можна побачити графіки за всіма показниками. А їх тут зо два десятки. Вони позначені спеціальними кольорами.

Станція разом з обладнанням та розхідниками на три роки обійшлася обласному бюджету у майже 14 мільйонів гривень. І хоча навколо такої суми, каже губернатор, було багато суперечок, воно того варте. Обладнання вимірює параметри забруднення повітря за методами, які відповідають вимогам ЄС. А сама лабораторія до того ж високоточна, на відміну від стаціонарних пунктів екомоніторингу.

“Дані дуже точні. Похибка мінімальна, менш як 2%. Це означає, що лабораторія може бути основою для суперечок, судових позовів, висновків для Міністерства екології.”

Усі порушення, які фіксуватиме станція, передаватимуть до профільного департаменту ОДА та екологічної інспекції. Мобільна станція наступного тижня вирушить до Кривого Рогу. У планах — заміри у Дніпрі та Кам’янському.