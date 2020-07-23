Ще одна смерть від коронавірусу у Дніпрі

23.07.2020 18:10

Дніпропетровщина увійшла до переліку областей, які готові до послаблення карантину. Тим не менш за добу в регіоні виявили 15 нових випадків хвороби. Більшість інфікованих — з Кривого рогу. Детально про ситуацію с захворюваністю на COVID-19, а також про нововведення адаптивного карантину — розкажемо прямо зараз.

Ще одна смерть від коронавірусу у Дніпрі. За даними, облдержадміністрації помер 74-річний чоловік. Також в області за добу виявили 15 випадків коронавірусу.

По одному — у Нікополі, Нікопольському та Синельниківському районах. Вісім діагностували у мешканців Кривого Рогу. П’ятеро хворих на момент підтвердження тесту вже знаходилися в інфекційній лікарні. Ще троє — це родина, яка нещодавно повернулася з Трускавця. Зараз вирішується питання щодо їхньої шпиталізації. Безпосередньо у Дніпрі залишається 118-ть активних хворих. У тому числі чотири нових випадки діагностували від учора.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 липня в Україні зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби.

Наразі до послаблення карантинних обмежень не готові шість областей. Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Чернігівська. Для введення пом’якшень регіони мають відповідати чотирьом критеріям. Зокрема, завантаженість місць в лікарнях повинна бути менше ніж 50%.

Вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні вже наступної весни. Вона може надійти з Китаю. Принаймні, днями уряд отримав першу комерційну пропозицію саме звідти. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “Українському радіо”.

Й вболівальники повертаються на трибуни. МОЗ дозволяє проводити спортивні змагання за присутності глядачів. Але заповненість кожного сектору не повинна перевищувати 25%, при розсадці має враховуватися соціальна дистанція, а на вході — обов’язковий термоскринінг.

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