Один з найбільших водних оазисів Дніпропетровщини — справжня альтернатива українським морям! Сьогодні в ефірі п’ятий випуск туристичного спецпроєкту Travel Eleven. Ми вирушили на легендарні Блакитні озера біля Єлизаветівки. Це за сорок кілометрів від Дніпра. Відпочинок — на різний бюджет. Ціни, варіанти житла та розваг — далі в сюжеті Владислава Авдієнка.

Наймальовничіші озера Дніпропетровщини.

Величезне озеро із теплою лазуровою водою, чистими пляжами та розвагами на будь-який смак.

Заморські курорти на карантині, а до українських морів їхати довго? Тоді вам на Блакитні озера.

Пісочок, сонце, прозора вода ба навіть хвилі — все як на кращих морських узбережжях України!

Озера утворилися на місці Єлизаветівського котловану. В сімдесятих роках тут видобували пісок, який використовували для будівництва, аби підняти рівень одного з районів Кам’янського. Згодом величезну вирву наповнили підземні води.

Площа котловану близько двохсот тисяч метрів квадратних. Пляжна інфраструктура є майже по всій протяжності берегу. Втім для відпочивальників із Дніпра під’їзд зручніший саме із боку Єлизаветівки.

Юлія із дочкою приїхали із Дніпра. Розповідає, відпочивають тут регулярно. До вподоби чистий пляж.

А от Андрій приїхав сюди із колегами просто посеред робочого тижня. Каже, кращого місця для корпоративу — не знайдеш.

Майже вся територія навколо озера огороджена. Є декілька платних пляжів та один безкоштовний. Вхід в середньому 20 гривень, 50 вартує автостоянка, стільки ж — оренда шезлонгу. Ціни — прийнятні, кажуть відпочивальники.

Від сонця захистять парасолі. Також на пляжі можна безкоштовно прийняти душ та перевдягтися. Майже біля води є кафе.

Серед розваг — оренда байдарок та надувний банан. Є й два пірси для стрибків. Дно непогане, кажуть відпочивальники.

Поруч є безкоштовний пляж. Пейзаж там не такий мальовничий, втім є все необхідне для відпочинку.

Тут теж є столик, лави ба навіть мангал, затінок. Проте замість парасоль тут дерева.

Якщо їдете на Озера на декілька днів, можете зупинитися на одній з баз відпочинку. Ось тут котеджний будиночок-люкс на чотирьох вартує 1100 гривень за добу.

Душ із гарячою водою та туалет — також у номері. Також на території бази мангал, гойдалка, паркінг. За 650 гривень можна винайняти альтанку на 12 людей.

Дістатися Блакитних озер можна власним авто, або автобусом. Машиною їхати близько години. Дорога непогана, лише на під’їзді до кар’єру завузька.

“Ось тут варто бути обережними дорога дуже вузька тут заледве роз’їжджаються навіть 2 невеликі машини.”

Автобусом із міського автовокзалу — вдвічі довше — понад 2 години. Ціна квитка — близько шістдесяти гривень. А в Єлизаветівці до кар’єру доведеться пройтися десь 40 хвилин пішки. Але пляжна насолода того варта. Втім 11 канал попереджає: глибина йде майже одразу. Подбайте про безпеку дітей й будьте уважні самі!