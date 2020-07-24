Загинув 16-річний хлопець

В селі Іванівка, що неподалік Петриківки, під час руху перекинувся трактор. В кабіні було двоє хлопців 16-ти та 13-ти років. Внаслідок аварії транспортний засіб у прямому сенсі зім’яло. Травми у старшого юнака були несумісні з життям, він загинув на місці. Молодшого ж шпиталізували до лікарні.

“Було проведено деблокування трактору, за допомогою домкрата його підняли. Після чого діти були вилучені та передані каретам швидкої допомоги. Ті встановили, що дитина 16 років померла на місці. А 13-річного шпиталізували до лікарні.”

В поліції за цим трагічним інцидентом відкрили кримінальне провадження. Слідчі мають встановити — хто саме допустив неповнолітніх за кермо. Тим часом, 13-річного хлопчика вже виписали з лікарні. Медики кажуть — травми були незначні: підліток відбувся подряпинами. Наразі стан його здоров’я нормалізувався.