Неподалік Кам’янського сталася резонансна ДТП

Мало не втопив маршрутку з двома десятками пасажирів та втік з місця аварії. Водій одного з приміських маршрутів не впорався з керуванням та вилетів з мосту у кювет. Мікроавтобус перекинувся на бік. Наразі відомо про півтора десятка постраждалих. Одна жінка – в критичному стані. Наш Єгор Ромахло вже пробував на місці події та знає останні подробиці.

Їхали до дому з власних дачних ділянок, а потрапили на лікарняні ліжка. Автобус повний пасажирів впав ось у цю канаву. Наразі маршрутку вже прибрали. Про аварію нагадує лише прим’ята трава та розкидані довкола овочі.

Серед п’ятнадцяти потерпілих майже усі пенсіонери. Їх одразу доставили до Кам’янської лікарні швидкої допомоги. У людей переважно травми середньої тяжкості. Одна літня жінка — у критичному стані.

“В однієї хворої здійснено утоплення, бо маршрутка впала в невелику водойму. Власне, ця пацієнтка зараз в дуже важкому стані.”

Кермувальника ж серед постраждалих немає. Надія — одна з перших змогла вилізти з перекинутого мікроавтобусу. Єдине, що вона побачила — спину водія, який одразу кинувся навтьоки.

Ймовірно причиною аварії стало пробити колесо. Деякі з пасажирів пригадують, що перед аварією почули гучний звук.

Мікроавтобус, який потрапив у ДТП, курсує 105-м маршрутом між Кам’янським та Шульгівкою. Ми приїхали до АТП, що обслуговує цей напрямок. Й шок — тут про такий маршрут навіть і не чули.

Але у деяких з маршруток на сидіннях видніються таблички зі 105-м номером. Тобто це дійсно потрібне АТП. Однак, на контакт його працівники не йдуть.

У міськраді Кам’янського також інформації обмаль. Їх директор компанії перевізника запевняє — водій та мікроавтобус, що фігурують у ДТП, не мають до фірми жодного стосунку. Хоча ось — на місці аварії ми знайшли дороговказний лист та табличку з назвами зупинок. У поліції ж повідомляють, чоловіка, що був за кермом маршрутки, оголошено у розшук.

“Водій з місця пригоди зник, зараз тривають заходи що до встановлення його місця знаходження. Водієві загрожує максимальне покарання — обмеження волі на строк 3 роки без права керування транспортом на той самий строк”

Ім’я та будь-яку іншу інформацію про кермувальника у поліції не розголошують. Та додають, що до офіційної експертизи робити висновки стосовно причини ДТП — не варто.