В Україні тривожний антирекорд

За добу до лікарень потрапили понад дві з половиною сотні хворих на коронавірус. А інфікованих побільшало майже на тисячу. Неспокійна ситуація й на Дніпропетровщині. За добу у нашому регіоні виявили близько тридцяти хворих. Актуально про захворюваність – далі в сюжеті.

972 випадки! Вчора в Україні виявили найбільшу кількість хворих за весь тиждень. 126 з них – на Львівщині, близько сотні на Рівненщині та Івано-Франківщині та 74 – в Харківській області. Лідером антирейтингу серед міст залишається Київ – 118 випадків.

У регіонах продовжують фіксувати спалахи: в Одесі на карантин пішла ціла підстанція швидкої – близько 20-ти медиків. Коронавірус підтвердили у трьох співробітників. У Слов’янську відправили на самоізоляцію з десяток працівників міськради, які контактували із хворим мером. В МОЗ заявляють про тривожний антирекорд.

Тішить принаймні велика кількість одужалих – 886 – це майже стільки ж, скільки нових випадків. На Дніпропетровщині ж виявили майже 3 десятки хворих. Троє із Кривого Рогу, по двоє – в Новомосковську та Жовтих водах. Поодинокі випадки фіксують в Павлограді, Кам’янському та Томаківському районі. Найбільше ж нових інфікованих – із Дніпра.

“Станом на 24 липня по місту зареєстровано 641 випадок. Вже одужали 516 осіб, в стаціонарі – 64 пацієнти. Амбулаторно вдома лікується 61 пацієнт.”

З початку тижня у Дніпрі COVID-ом інфікувалися 53 людини, фахівці заявляють про суттєвий приріст недужих. З понеділка маємо аж 2 летальні випадки.

Медики вкотре закликають дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра та не забувати про маски. Також у МОЗ пояснили, де брати продукти одиноким людям, що захворіли на COVID та знаходяться на самоізоляції. Забезпечити їх харчами мають служби обласних адміністрацій.