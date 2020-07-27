У Синельниківському районі зводять гуртовий будинок для дітей

На Дніпропетровщині будують комфортні, малі будинки для дітей позбавлених батьківського піклування. Один з таких вже звели у селі Раївка, Синельниківського району. Він розрахований на десять вихованців. Будівництво ведеться за обласні кошти у рамках програми “Родинний затишок”. Дивіться.

Ось цей затишний будиночок, у селі Раївка жителі вже встигли прозвати місцевим котеджем. Новий, з сучасним ремонтом та гарним фасадом — вже незабаром тут поселяться діти позбавлені батьківського піклування.

Будівництво ведеться за рахунок обласних коштів. Все завдяки програмі “Родинний затишок”. Цей дім готовий вже майже на сто відсотків. Мережі всі під’єднали — воду, опалення, каналізацію, електрику. А ще пожежну та охоронну сигналізації із системою оповіщення.

У цьому будинку п’ять спалень, кожна на двох мешканців. А ще вітальня, кухня з обідньою залою, ігрова кімната. Поряд на території склад для продуктів, котельня, а також дитячий майданчик. Повністю ремонтні роботи завершать вже за два-три тижні.

Загалом цього року таких малих гуртових будинків для дітей позбавлених батьківського піклування влада області планує звести ще 4.