Й про місцеві вибори, які все більше до нас наближаються. Агітаційні пристрасті почнуть вирувати вже за декілька тижнів, прогнозують експерти. Враховуючи нещодавно прийнятий новий виборчий кодекс, на громадськість чекає чимало викликів. Адже документ дає багато простору для маніпуляцій, кажуть політологи. Детальніше про це у наступному сюжеті.

Феномен України — проводити вибори по новій системі, спираючись на нове законодавство, й не пояснити людям, як їм голосувати — каже експерт.

Експерти кажуть, одна з особливостей нового законодавства це те, що основою для обрання на місцевих виборах — є політична партія.

А от посилення карантинних обмежень можуть використати на виборах як привід провести електронне голосування. Адже новий виборчий кодекс дає таку можливість.

Крім того додаткові виклики для чесних виборів створюють недофінансування та неякісні соціологічні дослідження.

Такі соціологічні дослідження — суто технологічний інструмент впливу на виборців, кажуть експерти. Адже вони неточні й формують хибне уявлення про першість у перегонах того чи іншого кандидата. Тож експерти закликали громадськість уважно стежити й за можливості контролювати чесність виборчого процесу. Також вони підписали меморандум про прозорі вибори у якому зобов’язуються це робити.