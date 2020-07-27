За минулий тиждень сталась рекордна кількість пожеж

Чотири людини загинули на водоймах. А поліція впіймала вражаючу кількість водіїв на підпитку. Надзвичайники та патрульні відзвітували про свою роботу. Про найрезонансніші події – в наступному матеріалі.

На Дніпропетровщині безліч водойм, але лише п’ятнадцять пляжів вважаються офіційними. Нажаль, трагедії стаються саме на нелегальних зонах відпочинку. За минулий тиждень чотири людини загинули. Останній випадок стався на річці Інгулець. Тут дідусь намагався врятувати онуку.

Рятувальники вкотре нагадують про заходи безпеки на воді. Так само як і про обережне поводження з вогнем, особливо на природі. Адже пікніки біля сухостою часто стають причиною великих загорянь.

В цілому за минулий тиждень гасили пожежі в екосистемах понад чотириста разів. Постраждали і двадцять гектарів пшениці.

А патрульна поліція за останній тиждень склала 2225 адмінпротоколів. Сто сорок з них – за розпиття алкоголю в громадських місцях. І більше сотні за водіння автівки в нетверезому стані. Один випадок, коли зупинили водія мопеду за порушення правил, виявився справжньою несподіванкою для поліціянтів.

Всього за останній тиждень патрульна поліція відпрацювала дві тисячі сімсот п’ятдесят викликів.