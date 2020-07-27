Диджиталізація на транспорті та у соціальних службах

Ще з травня диспетчерська служба дніпровського електротранспорту почала встановлювати GPS-трекери на маршрутки. Це має допомогти контролювати якість роботи перевізників. Також триває реформа у сфері обслуговування населення. Центри соцзахисту почали надавати послуги у дистанційному форматі , через інтернет. Детальніше — у наступному сюжеті наших журналістів.

Чотири великих екрани та ще по одному персональному у кожного працівника диспетчерської дніпровського електротранспорту. Саме тут відслідковують та контролюють ситуацію з громадським транспортом міста.

Донедавна на цих екранах була інформація лише про трамваї та тролейбуси. Однак, вже у травні цього року комунальники почали встановлювати GPS трекери на звичайні маршрутки. Це, кажуть у департаменті, дозволяє контролювати якість роботи автоперевізників.

Наразі кожен дніпрянин за допомогою мобільних додатків може відслідкувати рух півтори тисячі маршруток та чотирьох сотень трамваїв.

Окрім транспорту, диджиталізація дісталась й до сфери обслуговування населення. У відділах соцзахисту поступово впроваджують електронні варіанти оформлення документів або отримання фінансової допомоги.

“Серед цих послуг — допомога при народженні дитина, у тому числі допомога багатодітним батькам, у форматі “Є-малятко”. Також така допомога, як субсидія онлайн, також виплата онлайн “муніципальна няня”.

За останній рік електронними послугами скористались тисячу сімсот дніпрян. Онлайн варіантом доступний лише для тих клієнтів, які мають електронний підпис. В управлінні ж соцзахисту додають — у планах також перенести абсолютно весь паперовий архів у цифровий формат.