Медики, які лікують пацієнтів з COVID-19, не можуть отримати страхування

Медики, які лікують пацієнтів з COVID-19, не можуть отримати обіцяні страхові виплати. Ганебна ситуація сталась з працівником лікарні Мечникова Дмитром Макаровим. Чоловік став добровольцем. Одним з тих, хто працював у спеціально сформованому для ковід-хворих відділені. Він два місяці рятував життя найтяжчим пацієнтам. Більш того, Дмитро сам підхопив коронавірус. Вилікувався. А коли став оформляти медстрахування в Соцстраху, отримав відмову.

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