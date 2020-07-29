Стрімке зростання хворих на коронавірус

В області за минулу добу зафіксовано 30 нових випадків, більшість — у Дніпрі та Кривому Розі. В цілому ж у державі на ранок побільшало коронавірусних пацієнтів аж на 1022. Тож Україна знову залишається у червоній зоні в загальному списку країн світу.

За добу на Дніпропетровщині виявили тридцять нових випадків коронавірусу. Тоді як учора — всього чотири. Найбільша кількість у Дніпрі — шістнадцять, сім — у Кривому Розі, чотири у Новомосковську та три у Новомосковському районі.

“На сьогодні у 21 лікарні чекають на результат 10 пацієнтів. 244 отримали негативний результат. Жоден з пацієнтів не підключений до апарата штучної вентиляції легень.”

Більш як шістдесят сім з половиною тисяч заражених на COVID. Це вже всеукраїнська загальна цифра. Найбільша кількість за добу зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях, а також у місті Київ. Але в столиці, окрім високих показників інфікованих, є і приємні рекорди.

Вже з першого серпня Україну поділять на чотири карантинні зони. Зелену, жовту, помаранчеву та червону. Належність областей до тієї чи іншої зони переглядатимуть кожні п’ять днів. Найсуворіші правила будуть у червоній зоні, і саме там передбачене дистанційне навчання в школах. Але рішення будуть приймати на рівні кожного району, і навіть міста. Тож в червоній зоні можуть бути окремі зелені населені пункти.

Через несприятливу ситуацію з коронавірусом, Україна розширила список країн з червоної зони. До неї знов повернулись Албанія, Болгарія та Румунія. Також там залишаються США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Російська Федерація, Португалія та Франція. По приїзду з цих країн необхідно пройти 14-денну обсервацію або скласти тести на коронавірус.

Також стало відомо, що через пандемію Італія подовжила надзвичайний стан до середини жовтня. Таке рішення схвалив сенат більшістю голосів.