Турбота про рідних загиблих воїнів

Наприкінці липня виповнюється шість років з трагічних подій під Шахтарськом. Тоді підрозділ 25-ї окремої повітряно-десантної бригади потрапив під обстріл російських окупантів. Загинули 24-и бійця. В обласній лікарні імені Мечникова вшановують пам’ять загиблих і піклуються про їхніх рідних. У медзакладі провели медогляд членів сімей захисників.

На такі прийоми збирається багато пацієнтів та лікарів. Очільник обласної лікарні представляє медиків, серед яких професори, доценти, завідувачі відділень. Всього 23 фахівці, які проведуть консультації. А за необхідності й направлять людину до стаціонару.

Про дату проведення акції повідомляють заздалегідь. Зараз вона співпала із річницею боїв під Шахтарськом.

Антон планував отримати консультації у хірурга та травматолога. Але, враховуючи зручність ситуації, зміг зайти й до інших спеціалістів. В нього багато травм після Шахтарська.

Всього за час військової операції на сході країні у лікарні Мечникова врятували життя близько трьох тисяч бійців. Дехто з них досі підтримує зв’язки з фахівцями медзакладу.

Опікуватися членами сімей загиблих у Мечникова стали ще напочатку війни. Любов Лихогруд — мати загиблого під Іловайськом бійця. Жінка досі важко переживає втрату. Якби не така турбота, каже, невідомо, щоб з нею було.

Бабуся прийшла разом з онукою Валерією. Дівчині також необхідне медобстеження.

Такі пацієнти потребують ще й психологічної допомоги. Мечниківці кажуть, що іноді спрацьовує проста увага до людей.