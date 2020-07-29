Менше паркомісць, більше простору для пішоходів та автомобільного руху! У Дніпрі переходять від застарілого паркування “ялинкою” до паралельного. Як це виглядатиме – показали на прикладі вулиці Якова Самарського, що у самому центрі міста. Подробиці – далі в сюжеті.

Вулиця Якова Самарського — частина центральної транспортної розв’язки. Поруч — Барикадна, яка веде до проспекту Яворницького, та площа Успенська — виїзд на Набережну та Новий міст.

Зазвичай автівкам тут не проштовхнутися через неправильну організацію паркувань та нахабність водіїв, кажуть комунальники.

Проблему планують вирішити, організувавши паралельне паркування замість звичного “ялинкою”. Це дозволить зберегти проїзними обидві вузькі смуги, а отже й уникнути заторів. Наразі спецтехніка формує майбутні паркомісця.

Подивіться, обабіч дороги облаштовують спеціальні кармани для паралельного паркування.

Такої стратегії планують дотримуватися й на інших вулицях, які ремонтуватимуть, обіцяє головний архітектор міста. Зокрема на сусідній площі Успенській та Набережній. А звична “ялинка” – це пережитки радянського минулого.

Перехожим така ідея до вподоби.

На відремонтованій частині Якова Самарського загалом буде 29 безкоштовних паркомісць. Роботи планують завершити за 2 тижні.