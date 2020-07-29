Диспетчерські служби міста осучаснюються

29.07.2020 18:18

Якщо зламався світлофор, оператори контакт-центру опрацюють заявку за п’ять хвилин. Комунальники швидко виїдуть на місце та все полагодять. Таким чином працюють й аварійні служби. Більш детально — дивіться у наступному сюжеті.

215 світлофорів в режимі реального часу. За ними спостерігають диспетчери міського центру управління. Якщо один з обєктів зламається, оператори побачать зміни на онлайн карті та оперативно повідомлять про це комунальникам.

Система працює завдяки новітнім технологіям. Вони значно прискорюють роботу і дають можливість оперативно побачити проблему й швидко її усунути. У перспективі – встановлення розумних світлофорів, які дозволять регулювати ситуацію на дорогах.

А це вже диспетчерська аварійної служби. Тут приймають виклики городян, які повідомляють про будь-які комунальні проблеми міста. Оператори отримують заявки, а потім спрямовують їх у різні служби.

В центрі кажуть — зараз працювати операторам значно легше. А послуги, у порівнянні з минулими роками, дніпрянам надають набагато оперативніше.

Звертатись в аварійну службу можна за номером, який ви зараз бачите на своєму екрані.

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АВАРІЙНА СЛУЖБА

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