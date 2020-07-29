“Ні” – урановим копальням! 

Мешканці Дніпропетровщини вийшли на акцію протесту проти видобутку радіоактивної речовини біля їхніх населених пунктів. Приватна компанія планує облаштувати ці підприємства між селами Сурське — Миколаївка та Андріївка — Чумаки. Наразі триває процедура оцінки впливу на довкілля, яку контролює міністерство екології України. Тим часом обурені люди вже створили петиції проти розробки уранових руд на їхній території. Єгор Ромахло з подробицями — далі.

Селище Миколаївка — приблизно тридцять кілометрів від Дніпра. Саме неподалік цього населеного пункту, в якому мешкає понад тисяча людей, планують розпочати видобуток урану. Проєкт поки що лише на папері. Однак громадськість вже каже своє рішуче “ні”.

Біля сільського стадіону десятки обурених місцевих жителів. Вони вийшли на акцію протесту проти видобутку урану на їхній території. Люди переймаються за своє здоров’я та закликають мешканців області — теж не відмовчуватись.

“Я хочу звернутись до мешканців Кам’янського та Дніпра — це також і ваша проблема. Тому що за швидкості вітру 25 м в секунду, за 8 хвилин радіоактивний пил буде у вас.”

Автором проєкту будівництва урановидобувного підприємства є приватна компанія “Атомні системи України”. Заплановано облаштувати два родовища: неподалік П’ятихаток та тут — між Миколаївкою та Сурським. Подробиці відомі з ось цього документу, опублікованого на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України:

“Будівництво “Підприємства по відпрацюванню Сурського родовища уранових руд”— передбачає видобування корисних копалин на території Дніпровського та Солонянського районів Дніпропетровської області та їх переробку на місці.”

Розпочати роботи, не спитавши думки населення, не вийшло. Адже, аби отримати дозвіл, компанія має пройти процедуру оцінки впливу на довкілля. Вона ж неможлива без опитування місцевих. І останні сотнями почали писати листи із запереченнями. Підприємці ж, своєю чергою, годують невдоволених обіцянками.

“Вони обіцяють, що будуть великі відрахування і сільська рада буде багатіти. Вони кажуть, якщо ми виявимо великі заклади урану, то ми побудуємо дорогу, якою будуть користуватись ваші селяни.”

Не вражають обіцянки й місцевих фермерів. Адже створення підприємств з видобутку урану призведе до забруднення повітря та підземних вод. А це означає — втрачені врожаї.

У облдержадміністрації позицію місцевого населення підтримують. Але на ситуацію ніяк вплинути не можуть. Адже це прямий діалог між підприємством та міністерством екології. Однак, закликають поки не панікувати. Бо попереду ще довгий шлях узгоджень та перевірок.

Мешканці ж сіл чекати на рішення міністерства екології не збираються. На сайті президента України вже зареєстровано декілька петицій проти видобутку урану на території області. Одна з них вже набрала понад тисячу підписів з двадцяти п’яти потрібних.