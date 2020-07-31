Розвіюємо чутки. Один з найбільших курортів України – Бердянськ – продовжує приймати туристів. Останнім часом деякі ЗМІ поширюють інформацію про заборону відпочинку у цьому місті. Нібито – через погіршення епідситуації з коронавірусом. У міськраді ж Бердянська ці чутки спростовують та запрошують усіх охочих на свої пляжі.

“Сьогодні о 9-й ранку було засідання комісії. Запорізька область, й в тому числі Бердянськ — ми в зеленій зоні. Так, у нас є зростання. Але ми в межах допустимих показників.”