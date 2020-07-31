Шоста річниця розстрілу українських воїнів під Шахтарськом

Сьогодні шоста річниця з дня, коли російські найманці розстріляли українських воїнів під Шахтарськом. З цієї нагоди у Дніпрі відкрили меморіал пам’яті одного з загиблих у той трагічний день. Дошку пошани Володимиру Халіну розмістили у школі, де він навчався. Володимир був справжнім патріотом й прагнув захищати свою країну будь-якою ціною, кажуть його побратими, рідні та друзі.

Дошку пошани встановили загиблому випускнику на стіні в 72-ї школі. Володимир Халін служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді. Й загинув під Шахтарськом, де його підрозділ розстріляли російські окупанти. Право відкрити меморіал надали його донці воїна. Під час промови дівчина ледь стримує сльози.

Мати загиблого бійця каже — Володимир дуже любив свою країну та прагнув її захищати. У 2014 році його мобілізували. Чоловік був налаштований на боротьбу.

Рідні та друзі довго не могли повірити в загибель Володимира. Спочатку його вважали зниклим безвісти. Останки знайшли тільки через пів року.

Він був порядною, чемною та доброю людиною. – Так про Володимира каже його однокласниця Наталія. Досі важко повірити в його загибель.

Меморіал був встановлений за ініціативою громадської організації, що об’єднує родини загиблих. Там переконані, майбутнє покоління має знати героїв в обличчя і завжди пам’ятати, хто віддав життя за їхню свободу.

Також було анонсовано відкриття великої Алеї Героїв у П’ятихатках.