Українські фільми, що вже завоювали любов глядачів та повагу експертів, можна було подивитись із власних автівок. У Дніпрі пройшов перший в Україні автокінофестиваль національного кіно просто неба “Fest in car 2020”. Його провели у рамках програми “Культурна столиця”. Докладніше – далі в сюжеті.

Незвичайну кіноподорож стежками національного кіно підготували організатори першого в Україні кінофестивалю просто неба на автівках “Festincar2020”. Комедія “Мої думки тихі” та драма “Додому” розпочали покази у Дніпрі.

Задум провести кінофестиваль у форматі “авто просто неба” з’явився під час карантину, тому були організовані необхідні заходи безпеки. Для комфорту відвідувачів працював мобільний бар. Але головна мета показів: довести, що українське кіно розвивається та бере участь у престижних міжнародних форумах.

Протягом трьох днів на майданчику поряд зі стадіоном “Метеор” показали дев’ять різножанрових фільмів, які претендували чи отримали престижні нагороди. Драми: “Додому”, “Донбас”, “Гетьман”. Трилер “Гірська жінка на війні”. Комедії: “Мої думки тихі, “11 дітей з Моршина”, “Герой мого часу” та “DZIDZIO Контрабас”. Особливе місце займала документальна стрічка режисера Романа Бондарчука “Українські шерифи”.

Всі кінострічки демонструвались безкоштовно, за умови попередньої реєстрації. Одночасно фестиваль мав можливість прийняти дев’ятсот автомобілів. Більшу зацікавленість у глядачів викликали вечірні покази.

Екран вагою 4 тони, якість звуку залежить від аудіо системи власників авто. Молоде українське кіно на першому авто кінофестивалі було представлене на високому професійному рівні. В перший день всі місця були зарезервовані. Тож всі учасники сподіваються на подальше продовження такого фестивалю у Дніпрі.