В Україні зафіксували майже 2 тисячі випадків коронавірусу

Коронавірус не збавляє обертів! За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість випадків інфікування – майже дві тисячі. Всього за весь час пандемії у нас налічують понад 94 тисячі заражених. Тим часом у деяких регіонах вже заповнена більша частина лікарняних ліжок для захворілих. Там планують розгортати нові госпітальні бази. Більше про ситуацію з епідемією – дивіться.

44 випадки зараження коронавірусом зафіксували вчора на Дніпропетровщині. З них – 28 у Дніпрі та 10 – у Кривому Розі. Усього в Україні за минулу добу встановили 1967 нових інфікованих. Найбільше – у Харківській області. Там майже 250 нових захворілих. Далі – столиця, Львівщина, Івано-Франківщина.

Окрім того, у деяких регіонах України спостерігається перевищення допустимого рівня завантаженості ліжок у госпітальних базах. Стосується це Києва, Вінницької, Волинської, Закарпатської області, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Рівненщини.

А для закладів освіти у МОЗ обіцяють вже завтра представити постанову з нормами утилізації засобів індивідуального захисту. Окрім того, педагогам дозволятимуть під час занять замість масок носити прозорі захисні щитки.