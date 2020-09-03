В області 64 нові випадки COVID-19

Внутрішня міграція та тотальне недотримання карантинних правил — причина різкого зростання кількості хворих на COVID-19 на Дніпропетровщині. Медики констатують, кількість захворювань за останні 2 тижні в нашому регіоні збільшилась в 10 разів. Також зростає і кількість летальних випадків. Детальніше про ситуацію в області та країні — в наступному сюжеті.

За останню добу на Дніпропетровщині 64 нові випадки COVID-19. Це найбільша кількість за весь період пандемії. З них 40 в Дніпрі. І 21 – в Кривому Розі. Зростає не лише статистика інфікування, а й кількість летальних випадків.

По Україні в цілому за добу 2430 інфікованих. Найбільше — на Харківщині. Але вчора відмітилась Одеса. На святкуванні Дня міста зібрались тисячі людей. Стояли в притул один до одного, переважно без масок.

Вже дві доби поспіль в Україні зростає кількість летальних випадків. За останні 24-и години не змогли врятувати 54 людини.

Лікарі-інфекціоністи продовжують досліджувати COVID-19. На їхню думку, на протікання хвороби впливає не вік, а слабкий імунітет. Підірвати його можуть не лише хронічні захворювання, а й постійний стрес, брак повноцінного харчування та відпочинку. А в лабораторіях світу тривають дослідження над вакцинами.

А у Швейцарії наприкінці вересня з’явиться супершвидкий тест на коронавірус. Результат стає відомим протягом 15 хвилин. Компанія-розробник зазначає, таке дослідження може провести медпрацівник без жодної прив’язки до лабораторії. Про вартість тесту поки інформація відсутня.