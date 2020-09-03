Відтепер захисні засоби — найголовніші атрибути шкільного життя. Такі вимоги МОЗ. Та чи виконуються вони на практиці? Журналісти 11 каналу все перевірили. Тож як організовано навчання в умовах адаптивного карантину, чи зручні нові правила дітям та вчителям та чи готові школи знову повернутися до дистанційної освіти у разі потреби — дивіться у сюжеті Софії Куценко.

Восьмикласниця Валерія радіє новому навчальному року. За 6 місяців сидіння вдома дівчина не на жарт скучила за школою. Тому рада навчатися навіть в умовах адаптивного карантину.

З тривогою відпускає на навчання свою онуку Антоніна Миколаївна, побоюється другої хвилі коронавірусу. В гімназії класи розділили на дві зміни — основну та підвісну. Уроки починаються в різний час, аби діти якомога менше контактували.

А ось кабінетну систему у цій школі не скасували. Учні вільно пересуваються коридорами. Вчителі ж контролюють, аби всі були у масках.

У закладах освіти й надалі працюють їдальні. Робота харчоблоків організована згідно із новими правилами. Діти сидять за столами по чотири, дотримуючись дистанції. Повсюди у коридорах розташовані санітайзери. Їх закупили міським коштом. Згідно з Прозоро, Дніпро витратило на це понад півтора мільйона гривень. Брендовані дезинфікуючі засоби надіслали до кожної школи міста.

Усі навчальні заклади розробили власні способи роботи за умов карантину. Єдиними для всіх залишаються вимоги МОЗ, де прописані алгоритми дій на всі випадки. Особливо при інфікуванні учнів.

Разом зі школярами на карантин йтимуть і викладачі. Масова ізоляція може спровокувати справжній освітній колапс. Та в деяких школах намагаються бути готовими й до такого варіанту.

Носити маски та обробляти руки мають й учні, й вчителі. Та багато чого залежить від контролю за самопочуттям школярів. У міськраді закликали батьків не пускати на навчання дітей з ознаками респіраторних захворювань. Свідомого ставлення від дорослих очікують й в дирекціях шкіл.

Хоча на першому тижні навчання у школах дотримуються карантинного режиму, що буде далі — невідомо. Інфекціоністи прогнозують другу хвилю коронавірусу, питання лише коли вона прийде.