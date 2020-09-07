В Придніпровську проведуть реконструкцію пішохідної зони по вулиці Космонавтів

Відбулася презентація проєкту реконструкції в Придніпровську за участі народного депутата Дмитра Кисилевського.

Ремонтні роботи проводять коштом субвенції з держбюджету в бюджет Дніпра, виділення якої домігся Дмитро Кисилевський. Загальний розмір субвенції для Індустріального і Самарського районів становить 10 млн гривень. Гроші підуть на ремонт пішохідної зони по вулиці Космонавтів та закупівлю обладнання для медичних установ Індустріального і Самарського районів.

“Разом з місцевою владою ми знайшли об’єкт, для якого була готова проєктна документація. Ми змогли оперативно подати документи на фінансування проєкту по субвенції. Вже цього тижня розпочнуться будівельні роботи, які триватимуть близько 2,5 місяців”, – зазначає Дмитро Кисилевський.

За словами ініціаторів, буде реконструйовано близько 700 метрів пішохідної зони: покладена тротуарна плитка, встановлені лавочки, урни, антипаркувальні елементи, а також вуличне освітлення. Неподалік школи №129 буде встановлено огороджений дитячий майданчик з гумовим покриттям.

Вартість проєкту 4,88 млн грн, з яких 4,8 млн покриває субвенція, а 80 тис. фінансується міським бюджетом. Розпорядником коштів виступає Самарська районна рада.

Також під час презентації народний депутат представив звіт за перший рік роботи й розповів про важливі питання для міста, які він тримає на контролі. Серед них капітальний ремонт доріг, що з’єднують Дніпро з іншими містами, фінансування будівництва аеропорту та виплата заробітної плати співробітникам Південмашу.