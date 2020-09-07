У Дніпрі готуються запустити надсучасні електробуси

Майже “Тесла”! Автономні тролейбуси вже незабаром вийдуть на маршрут № 6, що курсуватиме в бік житлового масиву Придніпровськ. В мерії кажуть — це великий крок у розвитку транспортної інфраструктури міста. Усі подробиці у наступному сюжеті.

Встановили з десяток нових знаків для водіїв та нанесли дорожню розмітку. Комунальники на всю готуються до відкриття нової тролейбусної лінії.

Міськзеленбуд також працює над створенням умов для запуску електротранспорту. Уздовж всього маршруту пиляють дерева та гілки. За три дні прибрали зо три сотні.

Підготовчі роботи триватимуть ще тиждень. І вже у суботу на День міста запустять сучасні тролейбуси. Перші у Дніпрі електробуси вперше запрацюють на житловому масиві Придніпровськ. Для такого транспорту збудували з нуля і трансформаторну підстанцію. В мерії кажуть — подібної немає в жодному місті України.

Унікальність цієї підстанції в тому, що вона може обслуговувати три маршрути одночасно. А на додаток має ще й функцію динамічної підзарядки, що дає можливість заряджати електробус на ходу.

Представники міськради кажуть — тролейбуси якісні не тільки ззовні, а і в середині.

“Мова іде про кондиціонери, які влітку допомагають не їздити у спеці, а пересуватися досить комфортно, взимку вони обов’язково теплі, мають опалення. Також вони обладнанні спеціальними системами для людей з інвалідністю.”

На День міста на маршрут випустять 6 таких тролейбусів, ще стільки ж запускатимуть поступово.