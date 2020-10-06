У Дніпрі посилять контроль за дотриманням правил карантину

06.10.2020 17:58

Таке рішення прийняли на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Пасажирів перевозитимуть виключно в кількості не більшій за число сидячих місць. А патрульна поліція ретельніше перевірятиме, чи надягають люди маску в громадському транспорті, заявили в міськраді. Також слідкувати за цим мають й самі водії.

Також під заборону потрапила робота хостелів та масові заходи за участю більше 220 громадян. Групам в понад два десятки людей – заборонено відвідувати університети. Кафе та ресторани мають право працювати тільки за умови заповненості наполовину. У магазинах та фітнес-центрах повертають обмеження: не більше 1-єї людини на 10 квадратних метрів площі.

 

 

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