У Дніпрі посилять контроль за дотриманням правил карантину

Таке рішення прийняли на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Пасажирів перевозитимуть виключно в кількості не більшій за число сидячих місць. А патрульна поліція ретельніше перевірятиме, чи надягають люди маску в громадському транспорті, заявили в міськраді. Також слідкувати за цим мають й самі водії.

Також під заборону потрапила робота хостелів та масові заходи за участю більше 220 громадян. Групам в понад два десятки людей – заборонено відвідувати університети. Кафе та ресторани мають право працювати тільки за умови заповненості наполовину. У магазинах та фітнес-центрах повертають обмеження: не більше 1-єї людини на 10 квадратних метрів площі.